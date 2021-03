Ein polizeibekanntes Pärchen hat am Montagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in der Ulmer Fußgängerzone verursacht. Ein 35-jähriger Mann war mit seiner 34-jährigen Partnerin in Streit geraten, er schlug auf sie ein. Als die Polizei die Beiden trennen wollte, attackierten beide die Beamten. Zahlreiche Schaulustige filmten die Szene, so dass die Beamten Verstärkung anfordern mussten. Das Paar wurde schließlich überwältigt und festgenommen. Auch gegen die Schaulustigen wird laut Polizei ermittelt. Ihre Handys wurden eingezogen.