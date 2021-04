per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Memmingen geht weiterhin davon aus, dass der Schusswaffeneinsatz der Polizei in Krumbach am Gründonnerstag gerechtfertigt war. Laut einem Artikel der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" seien mittlerweile alle wichtigen Beweismittel sichergestellt und gesichtet worden. Unter anderem seien die beiden Beamten befragt worden, die bei dem Vorfall vor Ort waren, so der zuständige Staatsanwalt. Außerdem habe man das Video der Bodycam des Polizisten und das Video der Nachbarn, das im Internet kursiert, ausgewertet.