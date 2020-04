Die Polizei, Dein Freund und Retter: Beamte haben einen kleinen Fuchs am Rande einer Mountainbikestrecke in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) gefunden. Eine Polizistin päppelte das Tier auf.

Eine Weißenhorner Polizistin gibt dem Fuchsbaby ein Fläschchen mit Spezialmilch. Pressestelle Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Das noch keine vier Wochen alte Fuchsjunge hatte am vergangenen Donnerstag auf dem Weg gelegen. Die Polizisten brachten den Welpen zunächst an den Wegesrand - in der Hoffnung, dass die Füchsin ihr Junges wieder in den Bau holt.

Polizisten nimmt Fuchswelpen auf

Als der kleine Fuchs am Abend aber immer noch allein dort lag, wurde das inzwischen geschwächte Tier von einer Polizistin aufgenommen. Normalerweise ist das Tierheim in solchen Fällen erste Anlaufstelle, so die Polizei weiter. Aber zum einen war Ostern und zum anderen ist ein Fuchs ein Wildtier.

Das Fuchsbaby wurde von der Weißenhorner Polizei auf den Namen Paul getauft. Pressestelle Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Die Polizistin beriet sich mit einem Tierarzt, besorgte geeignete Milch für das Fuchsjunge und fütterte es über Nacht. Getauft wurde es übrigens auf den Namen Paul. Und Paul war am Karfreitag bereits wieder so fit, dass er bei einer Pflegestelle untergebracht werden konnte.