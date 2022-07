Polizei weckt Schlafende im Auto - Blechschaden

Eine Polizeistreife hat bei Tannhausen im Ostalbkreis drei Schlafende in einem Auto geweckt, worauf es zu einem Blechschaden kam. Als die Beamten am Sonntagmorgen an die Autoscheibe klopften, erschrak der 33-jährige Fahrer so sehr, dass er plötzlich Gas gab und rückwärts gegen den Streifenwagen fuhr. Laut Polizei hatte der Fahrer Restalkohol im Blut. Auch die anderen beiden Insassen waren betrunken.