Im Kreis Dillingen häufen sich Wildunfälle. So kam es in der Nacht auf Mittwoch in Lauingen und Höchstädt zu Zusammenstößen mit Rehen, bei denen die Tiere getötet wurden. Bei Lutzingen prallte ein Auto mit einem Hasen zusammen. Die Polizei rät vor allem in der Dämmerung zu einer achtsamen Fahrweise.