Die Polizei warnt vor einer falschen Spendensammlerin im Kreis Dillingen. Am Dienstag war laut Mitteilung ein 86-jähriger Mann in Dillingen von einer Unbekannten um eine Spende gebeten worden. Sie lenkte den Mann ab und stahl ihm mehrere Geldscheine. Auch in Wertingen wurde ein 89-jähriger Mann auf ähnliche Art und Weise bestohlen. Die angebliche Spendensammlerin soll etwa 20 Jahre alt sein und gebrochen Deutsch sprechen.