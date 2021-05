per Mail teilen

Die Polizei Ulm warnt aktuell wieder vor Anrufen sogenannter falscher Polizisten. Laut Mitteilung waren die Betrüger am Vormittag vor allem im Raum Ehingen aktiv. Das Polizeipräsidium Aalen meldet unterdessen den Fall einer 59-jährigen Frau, die am Dienstag in Schwäbisch Gmünd durch diese Masche um 12.000 Euro Bargeld gebracht wurde.