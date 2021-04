In Günzburg hat eine Hundebesitzerin am Wochenende beim Spaziergang erneut Giftköder entdeckt. Die präparierten Hackfleischbällchen lagen auf einem Grünstreifen in Günzburg-Denzingen. In den vergangenen Wochen waren in Günzburg immer wieder solche Giftköder gefunden worden, zuletzt vergangene Woche nahe der B16. Die Polizei hat Hundehalter aufgefordert, wachsam zu sein und ihre Tiere an der Leine zu lassen.