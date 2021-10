Die Polizei geht nach zwei Anzeigen von Familien aus Amstetten und Dornstadt im Alb-Donau-Kreis mehreren Hinweisen nach. In beiden Fällen hatten Mädchen berichtet, Unbekannte hätten sie angesprochen und aufgefordert, mit ihnen zu gehen. Die Kinder reagierten richtig und rannten weg, so die Polizei. In den kommenden Tagen wollen die Beamten vermehrt Streife in dem Bereich fahren, um Hinweise auf mögliche Täter zu erhalten.