Verfolgungsjagd vom Alb-Donau-Kreis nach Bayern - jetzt sucht die Polizei Zeugen: Polizeibeamte wollten am Mittwochabend einen Fahrer kontrollieren, der gerade von einer Tankstelle in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) weg fuhr. Der Fahrer gab jedoch Gas und jagte mit hoher Geschwindigkeit durch einige Ortschaften. Dabei hat es einige waghalsige Überholmanöver gegeben, so die Polizei weiter. Die Verfolgungsfahrt führte weiter über die A7 bis Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm, dort fuhr der schwarze BMW ab und bog in eine Landstraße ein. Die Polizei brach dort die Verfolgung wegen der Witterungsverhältnisse ab.