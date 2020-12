Nach dem Großeinsatz der Polizei am vergangenen Donnerstag an einer Schule am Ulmer Kuhberg, sei es jetzt an der Zeit, gemeinsam Bilanz zu ziehen. Das sagte der Leiter der Abteilung Bildung der Stadt Ulm, Gerhard Semler, dem SWR.

Die Polizei hatte bei dem Großeinsatz an der Waldorfschule am Ulmer Kuhberg den maskierten Mann mit Pistole nicht gefunden, der zuvor von Schülern gemeldet worden war. Die rund 400 Schülerinnen und Schüler konnten nach der groß angelegten Durchsuchungsaktion am Donnerstagnachmittag das Schulgebäude verlassen. Während des Polizeieinsatzes waren auch Kinder und Jugendliche umliegender Schulen angehalten, die Gebäude vorsorglich nicht zu verlassen.

SWR: Herr Semler, wie fällt das erste Fazit für diesen Großeinsatz aus?

Gerhard Semler: Ja, das war wieder sehr belastend. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit mit solchen Situationen zu tun, die sich Gott sei Dank immer auch als Fehlalarm herausgestellt haben. Dass hier niemand zu Schaden gekommen ist, da waren wir im nachhinein sehr froh, aber das weiß man ja am Anfang eben nicht. Deswegen ist auch jedes Schadensereignis, jede Alarmierung am Anfang sehr belastende. Aber das Zusammenspiel aller Kräfte hat hier wunderbar funktioniert.

Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm. Stadt Ulm

Das heißt jetzt noch mal konkret, wie läuft das ab? Die Schüler haben jemand gesehen, die haben den Lehrer informiert, der den Rektor und der dann die Polizei. Und wo kommt dann ihre Abteilung ins Spiel überhaupt?

Weil es keine Schule in städtischer, sondern in freier Trägerschaft ist, wurden wir vom Lagezentrum des Polizeipräsidiums alarmiert und dann auch gebeten, hier unterstützend tätig zu werden. Und da läuft dann die Alarmierungskette, die wir einmal zusammen mit dem Polizeipräsidium festgelegt haben, planmäßig ab.

So lief es also ab: Die Polizei wurde also von der Waldorfschule alarmiert, die Stadt dann von der Polizei. Und dann hat die Stadt wiederum die ganzen Schulen informiert, dass die zumachen sollen.

Genau so ist es, weil wir eben über die ganzen Kontakte verfügen, um die Schulen entsprechend informieren zu können. Es geht ja nicht nur - und das ist auch ein Stück weit die Achillesferse in einer solchen Notsituation - um die Schüler, es geht auch um das ganze nicht lehrende Personal. Denn in einer Schule von heute bewegen sich ja nicht nur Schüler und Lehrkräfte, sondern sehr viele andere Personen, die zur Schule gehören. Aber die nicht unbedingt von der Schulleitung so transparent und so schnell wirkend auch alarmiert werden können. Und das können wir dann von hier aus auch steuern. Denken Sie nur bei Grundschulen an die ganzen Betreuungskräfte, an die Schulsozialarbeiter, an die Kräfte in der Mensa, die ja dann auch ein Recht darauf haben, alarmiert und gewarnt zu werden.

Sind die Eltern, die anderen Schulen am Kuhberg und auch die Öffentlichkeit so informiert worden, wie Sie sich das vorgestellt haben? Denn uns ist aufgefallen, dass viele Medien ziemlich schnell von einer Amoklage gesprochen haben, die Polizei hingegen gesagt: Nein, bitte benutzt das Wort Amok nicht - es klingt nicht so, als ob die Kommunikation so ganz optimal gelaufen wäre.

Die eigentliche Alarmierung und das Lagezentrum und hier die Federführung obliegt der Polizei. Auch was die Kommunikation mit den Medien anbetrifft, das ist nicht unsere Aufgabe. Das muss ich ganz klar sagen. Wir alarmieren unsere Schulen und alle, die um die Schulen herum hier drin arbeiten. Die eigentliche Kommunikation nach außen, das ist Sache des Landes. Und es ist Sache des Polizeipräsidiums.

Wird der jetzige Einsatz einfach so wie er war, zu den Akten gelegt oder wird er auch noch weiter analysiert, um daraus weitere Lehren zu ziehen?

Selbstverständlich werden wir, wie bei den anderen ähnlichen Lagen, eine Art Manöverkritik betreiben. Wir werden zusammensitzen, wie ich das bereits mit meinen Leuten getan habe. Allerdings werden wir diese Woche auch mit allen Einsaztkräften im Polizeipräsidium das Gespräch suchen, um zu analysieren, was lief gut und was können wir beim nächsten Mal besser machen.