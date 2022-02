per Mail teilen

Die Polizei in Ulm sucht Zeugen einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag am Ulmer Rathaus. Dort eskalierte laut Mitteilung ein Streit zwischen zwei Gruppen junger Männer. Fünf Unbekannte hätten auf vier Männer eingeschlagen und sie zum Teil schwer verletzt. Die Angreifer flüchteten unerkannt.