Die Polizei in Aalen sucht einen Voyeur, der am vergangenen Samstag Foto- und Videoaufnahmen auf einer Damentoilette gemacht hat. Laut Polizei soll der Mann dafür sein Handy unter, beziehungsweise über die Trennwände der Toiletten in einem Einkaufszentrum am Marktplatz gehalten haben. Eine Putzfrau entdeckte den etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der daraufhin wortlos verschwand.