per Mail teilen

Von der vermissten 16-jährigen Amani Aljaffal aus Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis fehlt nach wie vor jede Spur. Mittlerweile wird nach der Schülerin auch international gesucht. Ein Aufruf von LKA und Polizei richtet sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in arabischer Sprache insbesondere an Zeugen in Syrien, dem Herkunftsland der 16-Jährigen.

@benjooou @PolizeiPF Damit auch arabisch sprechende Personen über den Vermisstenfall informiert sind und Hinweise geben können. Ihre Polizei Ulm

Auch im Alb-Donau-Kreis geht die Suche weiter. Die Polizei erhofft sich vor allem von der Veröffentlichung weiterer Bilder neue Hinweise. Die Jugendliche war am Montagmorgen vor zwei Wochen auf dem Weg zur Schule in Ehingen zuletzt gesehen worden. Zeugen fanden später ihren Rucksack in einem Waldstück bei Ehingen.