Die Polizei sucht in Bopfingen (Ostalbkreis) nach Unbekannten, die in der Nacht zum 1. Mai in der Stadt randaliert haben. An einer Schule wurde ein Mosaik zerstört, auf einem Spielplatz eine weiße Substanz aufgebracht, die jetzt aufwendig beseitigt werden muss. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 15.000 Euro.