In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) sucht die Polizei seit der Nacht zum Montag nach einem hilflosen Mann. Der 76-Jährige wird in einem Pflegeheim vermisst. Er ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Mehrere Polizeistreifen und Spürhunde sind an der Suche beteiligt. In Nacht und am Morgen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der Gesuchte ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat eine Halbglatze. Er trägt ein blaues Polohemd sowie eine dunkelblaue Hose.