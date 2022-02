Die Polizei in Ulm sucht zwei Männer, die am frühen Sonntagmorgen in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) einen 33-Jährigen zu Boden geschlagen und ausgeraubt haben sollen. Laut Mitteilung sollen die Unbekannten ihr Opfer mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert haben. Einer der Gesuchten soll mit der Pistole in die Luft geschossen haben. Danach übergab der 33-Jährige seine Geldbörse und flüchtete.