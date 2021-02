Fahrerflucht und Verfolgungsjagd: Jetzt sucht die Polizei im Ostalbkreis Zeugen zum Fahrer eines blauen Audi, der am Montagnachmittag in Ellwangen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Die Polizei wollte den jungen Mann für eine Kontrolle stoppen. Der Audi-Fahrer beschleunigte jedoch und fuhr Richtung Jagstzell davon. Eine Fußgängerin mit Kinderwagen konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Auf seiner weiteren Fahrt Richtung Schönenberg und auf der A7 Richtung Ulm gefährdete er durch riskante Überholmanöver noch mehrere Fahrzeuge. An der Ausfahrt Westhausen verließ der junge Mann die Autobahn.