Die Polizei im Kreis Günzburg sucht einen Wilddieb und "Bibermörder". Ein Zeuge hatte am Samstagabend bei den Weihern bei Deisenhausen beobachtet, wie ein Unbekannter mit einem gelben Quad zu einer Holzhütte fuhr. An dem Fahrzeug hing ein toter Biber. Außerdem fand der Zeuge aufgestellte Fallen. Die Polizei in Krumbach hofft auf weitere Hinweise auf den "Bibermörder".