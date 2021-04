per Mail teilen

Bei Essingen im Ostalbkreis musste eine Polizeistreife in der Nacht zum Donnerstag einem Falschfahrer ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Laut Polizei fuhr der 22-Jährige auf der zweispurigen B29 mitten auf der Fahrbahn. Auch als er das entgegenkommende Polizeiauto erkannte, fuhr er einfach weiter. Die Polizisten konnten sich retten, indem sie auf die Standspur auswichen. Hundert Meter weiter hielt der Falschfahrer an und flüchtete auf einen Acker. Dort fanden die Beamten den 22-Jährigen versteckt in einem Gebüsch. Er war betrunken, hatte zudem Betäubungsmittel im Auto und keinen Führerschein. Das Kennzeichen des Wagens war gestohlen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Außerdem konnte der junge Mann nicht erklären, warum er trotz Ausgangssperre unterwegs war.