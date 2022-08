Irrfahrt eines Diabetikers auf der A8

Die Autobahnpolizei Günzburg hat am Samstag auf der A8 die Irrfahrt eines zuckerkranken und orientierungslosen Holländers gestoppt. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

Der 62-jährige Urlaubsrückkehrer aus Kroatien war anderen Verkehrsteilnehmern schon am Mittag aufgefallen, weil er in Fahrtrichtung Stuttgart die Spur nicht halten konnte. Er fuhr mehrfach auf dem Seitenstreifen. Die Polizei hielt den Fahrer an und kontrollierte ihn. Da er weder Alkohol noch Drogen konsumiert hatte, ordneten die Beamten zunächst eine Pause an.

Die Autobahnpolizei Günzburg hat auf der A8 die Irrfahrt eines zuckerkranken Niederländers gestoppt (Symbolfoto). dpa Bildfunk Stefan Puchner (Symbolfoto)

Polizei stoppt orientierungslosen Diabetiker bei Jettingen-Scheppach

Sechs Stunden später erhielt die Polizei erneut eine Mitteilung über dasselbe Fahrzeug. Diesmal hatte der Niederländer bei Leipheim eine Schutzplanke touchiert und fuhr wieder retour Richtung München. Bei Jettingen-Scheppach wurde das Auto gestoppt. Laut Polizei wirkte der Fahrer nun orientierungs-und hilflos. Er räumte ein, Diabetiker zu sein, war jedoch der Überzeugung, sein Insulinspiegel sei in Ordnung. Ein Zuckertest ergab, dass seine Werte viel zu hoch waren. Die Polizei alarmierte den Rettungsdienst samt Notarzt. Der 62-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer muss mit Strafverfahren rechnen

Der Holländer muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen, so die Polizei. Sie sucht Zeugen, die möglichgerweise durch die Irrfahrt des Mannes gefährdet wurden. Der Schaden an Auto und Leitplanke wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.