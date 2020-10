per Mail teilen

Ein Hochzeitskorso hat am Samstagabend in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd zu einem Verkehrschaos geführt. Nachdem die Hochzeitsfeier aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt wurde, entschloss sich die Hochzeitsgesellschaft einen Autokorso zu veranstalten, so die Polizei. Aus einem roten Kleinwagen wurden zudem mehrere Schüsse abgegeben. Andere Teilnehmer warfen laut Zeugenberichten Feuerwerksböller auf die Straße. Die Polizei stoppte den Korso.