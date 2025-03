per Mail teilen

Polizisten haben bei Aalen eine Schar Hühner vor dem Hitzetod gerettet. Eine Streife bemerkte den Brand eines mobilen Hühnerstalls, ausgelöst vermutlich durch ein kaputtes Photovoltaikmodul.

Das war Rettung in letzter Sekunde fürs Federvieh: Auf einem Garten zwischen Aalen- Hammerstadt und dem Hahnenberg stand am Samstagnachmittag ein mobiler Hühnerstall in Flammen. Eine Polizeistreife bemerkte das Feuer und konnte die meisten Hühner retten.

Brandursache war vermutlich ein kaputtes Photovoltaikmodul

In dem zirka sechs Quadratmeter großen Stall waren 13 Hühner untergebracht. Das Feuer wurde laut Polizei vermutlich durch einen Defekt an einem installierten Photovoltaikmodul verursacht. Die meisten Hühner konnten sich über eine Lucke zunächst nach draußen retten. Doch auch dort waren sie im umzäunten Außengehege der starken Hitze durch das Feuer ausgesetzt.

Polizisten lassen Hühner frei

Die Polizeibeamten öffneten den Zaun, so dass die Hühner ins Freie gelangten. Ein Huhn wurde durch das Feuer jedoch so stark verletzt, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Den Brandschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.