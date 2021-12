Die Polizei in Ulm hat nach drei Raubüberfällen einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 47-Jährige soll am Montag zunächst eine Bäckerei überfallen haben. Zwei Stunden später versuchte er laut Polizei, ein Geschäft in der Innenstadt auszurauben. Am Nachmittag soll er schließlich noch eine Autofahrerin auf einem Parkplatz mit einem Messer bedroht haben. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen.