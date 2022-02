Die Polizei hat am Montagabend in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) einen Mann festgenommen, der zuvor mit einer Pistole in der Stadt unterwegs war. Zunächst soll der 34-Jährige im Bereich des Bahnhofs geschossen haben. Bei seiner Flucht fiel er später in der Herbrechtinger Straße mit seiner Waffe auf. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.