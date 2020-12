Die Polizei hat in den letzten zwei Tagen bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung im Bereich des Präsidiums Ulm mehr als 50 Verstöße festgestellt. Am häufigsten wurde gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verstoßen: Elf Menschen waren in Ulm und im Alb-Donau-Kreis nach 20 Uhr zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs. Auch im Landkreis Biberach trafen die Beamten zahlreiche Personen an, die eigentlich bereits zu Hause sein sollten. Darüber hinaus tranken einige in der Öffentlichkeit Alkohol. Im Landkreis Heidenheim trugen acht Kontrollierte keine Maske. Außerdem standen mehr Menschen in einer Gruppe zusammen, als es die Corona-Verordnung erlaubt. Wer sich von der Polizei nicht belehren ließ, bekam eine Anzeige und muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen.