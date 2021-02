Die Polizei hat in Aalen-Unterrombach im Ostalbkreis eine Verlobungsfeier mit 26 Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, feierten die Beteiligten am Sonntagabend ohne Abstände und ohne Mund- und Nasenschutz in einer 30-Quadratmeter großen Wohnung. Alle müssen nun mit einer Anzeige rechnen.