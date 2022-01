per Mail teilen

Die Polizei in Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm hat in der Nacht zu Sonntag ein Treffen von etwa 25 Jugendlichen aufgelöst. Die Gruppe hielt sich laut Mitteilung an der Fuggerhalle auf, die jungen Leute seien sehr laut gewesen und hätten teilweise Glasflaschen auf die Strafe geworfen. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige, weil sie gegen die geltende Kontaktbeschränkung verstoßen haben, die Treffen mit höchstens zehn Personen zulässt.