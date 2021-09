Polizei löst Party auf

Die Polizei hat am Freitagabend Abend in Nattheim (Kreis Heidenheim) ein Trinkgelage aufgelöst. In den sozialen Medien war eine Einladung zu einer Feier beim Sportgelände der TSG Nattheim kursiert. Die Polizei bekam das mit und kontrollierte das Gelände. Sie fand fünf Autos und Jugendliche vor. Manche von ihnen flüchteten in den angrenzenden Wald. Die Beamten trugen den Feierenden auf, aufzuräumen und die Party zu beenden. Eine halbe Stunde später musste die Polizei erneut anrücken, weil es unter den Partygästen zu einer Schlägerei gekommen war. Wieder flüchteten einige Jugendliche in den Wald. Die Restlichen mussten den Platz unter Aufsicht der Polizei aufräumen und erhielten danach einen Platzverweis.