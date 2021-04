Rund 15 Jugendliche haben sich am Wochenende in Holzheim im Kreis Dillingen trotz Corona-Beschränkungen an einem See getroffen. Die Polizei löste die Party der 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen am Samstag auf. Teilnehmer der Party, die beim Eintreffen der Polizei davonliefen, können jetzt ihre Utensilien, die sie am See zurückließen, bei der Polizeiinspektion abholen.