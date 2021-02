Die Polizei hat am Freitagabend in Rottenacker (Alb-Donau-Kreis) eine illegale Feier in einer Gaststätte aufgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckte eine Streife nach einem Zeugenhinweis die geöffnete Gaststätte und traf sieben Gäste und den Inhaber an. Keiner der Anwesenden trug einen Mund-Nasenschutz. Der Wirt gab an, die Gaststätte renovieren zu wollen. Erkennbar war dies jedoch nicht, einer handwerklichen Tätigkeit ging jedenfalls keiner der Anwesenden nach. Jetzt wird gegen den Wirt und auch seine Gäste wegen Verstoßes gegen die Coronaverordnung ermittelt. Die Zusammenkunft wurde nach der Kontrolle beendet. Sämtliche Gäste erhielten einen Platzverweis.