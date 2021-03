Die Polizei in Ulm will auch in diesem Frühjahr wieder verstärkt gegen so genannte "Auto-Poser" vorgehen. Erste Kontrollen gab es am vergangenen Wochenende in der Ulmer Innenstadt. Dabei wurden zwischen 17 und 1 Uhr mehrere Autos gestoppt. Mit einem Auto stark beschleunigen, plötzlich abbremsen, unnötige Rundfahrten und laute Musik aus dem Wagen – das sind die Auto-Poser. So wie eine 23-Jährige und ein 28-jähriger Autofahrer, die in der Ulmer Frauenstraße gestoppt wurden und nun eine Anzeige bekommen. Ein 20-Jähriger ließ die Autoreifen durchdrehen und verursachte so unnötigen Lärm. In der Blaubeurer Straße fuhr ein 28-Jähriger mit Blaulicht am Auto und drei Kumpels als Mitfahrer. Amtsanmaßung und Verstoß gegen die Corona-Verordnung – so die Anzeigen in diesem Fall. Die Polizei hat inzwischen ein Extra-Mail-Postfach eingerichtet, wo genervte Anwohner Auto-Poser melden können.