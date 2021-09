per Mail teilen

Die Polizei hat am Donnerstag in Ulm Radfahrende kontrolliert. Innerhalb von zwei Stunden waren 55 Frauen und Männer in verbotener Weise auf dem Gehweg oder der Busspur unterwegs. Zwölf Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt, weil die Beleuchtung der Fahrräder nicht funktionierte.