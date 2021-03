Die Polizei in Ulm hat am Wochenende erneut in der sogenannten Auto-Poser- und Tuning-Szene kontrolliert. Zahlreiche Fahrer getunter Autos werden angezeigt, weil sie mit aufheulenden Motoren unterwegs waren, gefährlich überholten, bei Rot über eine Ampel fuhren oder nicht angeschnallt waren. Zudem waren einige Autofahrer am Sonntag zu schnell unterwegs und müssen mit Bußgeldern und Punkten in Flensburg rechnen. Die Polizei will die gezielten Kontrollen in Ulm fortsetzen und weist darauf hin, dass auffällige Autos auch weiterhin gemeldet werden können.