Die Polizei hat bei Günzburg einen Drogenbunker ausgehoben und insgesamt 1,5 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde Haftbefehl gegen einen 48-Jährigen erlassen. Das Rauschgiftdepot hatten Polizeibeamte vorige Woche in einem Waldstück bei Günzburg entdeckt. Dort war ein halbes Kilogramm Heroin versteckt. Der "Drogenbunker" war im Zuge von Ermittlungen gegen einen 48-jährigen Mann aus dem Kreis Günzburg ausgehoben worden. In der Wohnung des Tatverdächtigen sowie in anderen Rauschgiftverstecken beschlagnahmten die Einsatzkräfte weiteres Heroin, insgesamt nochmal rund ein Kilogramm. Der 48-Jährige ist inzwischen in Untersuchungshaft. Er soll gewerbsmäßig mit den Drogen gehandelt haben.