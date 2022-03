Polizei beendet Auseinandersetzung in LEA

Bei einer Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen, kurz LEA, sind am späten Dienstagabend vier Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Weil gemeldet wurde, dass 15 bis 20 Beteiligte aufeinander losgehen würden, sei man mit starken Kräften angerückt, teilte die Polizei am Mittwoch weiter mit. Die Polizeibeamten konnten die Auseinandersetzung beenden. Zwei der als Störer identifizierten Männer seien wieder auf freien Fuß gesetzt worden, die beiden anderen blieben zur Ausnüchterung auf der Dienststelle. An der Auseinandersetzung waren laut Polizei keine Ukraine-Flüchtlinge beteiligt, sondern Langzeitbewohner aus anderen Ländern.