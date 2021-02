per Mail teilen

Die Polizei hat am Freitag in Leipheim (Kreis Günzburg) mehrere Flüchtlinge aufgegriffen, die zuvor auf einem Firmengelände von der Ladefläche eines Sattelaufliegers gesprungen waren. Insgesamt seien elf Personen versteckt mitgefahren, neun seien bislang vorläufig festgenommen worden. Nun müssten die Identitäten dieser Personen und ihre Nationalitäten geklärt werden, außerdem die Gesamtzusammenhänge ihrer Flucht, so die Polizei. Auch die Rolle des Lkw-Fahrers bei dieser Flucht sei Gegenstand der Ermittlungen.