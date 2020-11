per Mail teilen

Die Polizei in Neu-Ulm geht verstärkt gegen Fahrraddiebstähle vor. Eine Hochrechnung für das Jahr 2020 hat den deutlichen Anstieg auf etwa 275 gestohlene Räder ergeben, teilte die Polizei mit. Die Aufklärungsquote liege auch in diesem Jahr bei unter zehn Prozent. Als Grund für die steigenden Zahlen werden unter anderem die milden Winter der vergangenen Jahre angenommen. Erste Gegenmaßnahmen seien schon angelaufen. Dabei gehe es um eine verstärkte Überwachung des Bahnhofs Neu-Ulm und auch um mehr Kontrollen, hieß es. Bei den zusätzlichen Schwerpunktkontrollen deuten sich erste Erfolge an: Zwölf Fahrräder seien sichergestellt worden, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handelte.