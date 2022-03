Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem

Ein 15-Jähriger aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm) wird seit Montag vermisst. Die Polizei hat inzwischen eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Der Jugendliche hatte laut Mitteilung einen Freund in Hamburg besucht. Dort sei er zwar angekommen, aber nicht lange geblieben. Die Polizei hält es für möglich, dass er sich in den Niederlanden, in Schweden oder Norwegen aufhält. Die Angehörigen hatten am Montag zum letzten Mal Kontakt zu dem 15-Jährigen. Er ist etwa 1,60 Meter groß, hat meist lackierte Fingernägel. Möglicherweise trägt er weiblich anmutende Kleidung, so die Polizei. Möglicherweise sei er auf medizinische Hilfe angewiesen.

