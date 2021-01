per Mail teilen

Geheimnisvolle Zeichen im Schnee am Ipf beschäftigen die Polizei im Ostalbkreis und die Stadtverwaltung Bopfingen. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende ein großes Q und ein Dreieck mit einem Auge weit sichtbar in den Schnee geschaufelt. Ob Esoteriker oder Verschwörungstheoretiker aus der rechten Szene dahinter stecken, sei offen. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, man wolle prüfen, ob eine Sachbeschädigung vorliege. Verboten seien die Symbole nicht.