Nach dem Einbruch in eine Firma in Beimerstetten fehlen Fotokameras, ein Handy und weitere technische Geräte. Ein Einbruch wie viele andere? Nein, ungewöhnlich ist das Alter der Verdächtigen.

Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren sollen in Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) Ende Februar dieses Jahres in eine Firma eingebrochen sein. Die Tatverdächtigen stammen laut Polizei aus einer Jugendeinrichtung.

Betreuerin findet Diebesgut in Beimerstetter Jugendeinrichtung

Eine Zeugin brachte die Ermittler auf die Spur der vier Tatverdächtigen. Sie fand in den Zimmern der Jugendeinrichtung in Beimerstetten Diebesgut. Die Polizei konnte es inzwischen einem Einbruch am 24. Februar in ein Lagergebäude zuordnen.

Die drei Jugendlichen und das 13-jährige Kind sollen diese technischen Geräte und Bargeld geraubt haben. Pressestelle Polizeipräsidium Ulm

Demnach sollen die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren sowie ein 13-jähriges Kind in der Nacht das Rolltor des Lagers aufgebrochen haben. In den Büros raubten sie technische Geräte und Bargeld. Die Tatverdächtigen haben den Einbruch inzwischen gestanden. Der 13-Jährige ist noch strafunmündig. Die Jugendlichen erwarten Anzeigen.