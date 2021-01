Die Polizei in Altenstadt im Kreis Neu-Ulm ermittelt wegen Betrugs an einem Hofladen. In den vergangenen Monaten seien in den Hofladen, der Lebensmittel anbietet und eine Kasse für das Bezahlen aufstellt, zu wenig Geld für Waren gezahlt worden. Im Verdacht steht ein bislang unbekanntes Paar. Zu wenig in die Kasse zu tun, erfülle den Strafbestand des Betrugs, so die Polizei.