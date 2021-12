In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat sich ein Kind am Montagmorgen wegen seines aggressiven Vaters hilfesuchend an die Polizei Ulm gewandt. Laut Mitteilung soll der Mann die gesamte Familie über das Wochenende eingeschüchtert haben. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Die Kinder und Mutter wurden in Sicherheit gebracht und von Spezialkräften betreut.