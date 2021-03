Die Polizei hat sechs minderjährige Flüchtlinge aus einem Sattelzug bei Merklingen im Alb-Donau-Kreis befreit. Der osteuropäische Lastwagen war am Freitag auf einem Rastplatz an der A8 geparkt, als Passanten Rufe und Klopfgeräusche wahrnahmen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die sechs Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren stammen vermutlich aus Afghanistan und waren seit zwei Tagen in dem Lkw. Das Jugendamt des Alb-Donau-Kreises hat eine Unterbringung der Flüchtlinge organisiert.