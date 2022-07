Polizei befreit Fledermaus

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd sind am Freitag in tierischer Mission unterwegs gewesen: Eine Anruferin hatte laut Pressebericht mitgeteilt, dass sich in der Innenstadt eine Babyfledermaus in einer Türe eingeklemmt habe. Die Fledermaus konnte befreit werden, sie wurde anschließend in eine Wildvogelstation nach Westhausen gebracht. Dort wird das Tier nun artgerecht versorgt, so die Mitteilung.