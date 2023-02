Schwäbisch Gmünd: Polizei beendet Videodreh mit Waffen

Mit Springmesser, Machete und Axt haben 13 junge Männer am Sonntag ein Musikvideo in Schwäbisch Gmünd drehen wollen. Die Polizei ging dazwischen.

Die Polizei hat in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) einen Videodreh mit Waffen beendet. Zeugen hatten sich am Sonntagabend gemeldet. Sie gaben laut Polizei an, junge Männer dabei beobachtet zu haben, wie sie ein Feuer machten und eine Machete und eine Waffe in die Luft hielten.

Illegale Waffen beim Dreh für ein Musikvideo in Schwäbisch Gmünd

Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Streifenwagen aus und fanden an dem Grillplatz 13 Männer vor. Die gaben an, ein Musikvideo drehen zu wollen. Dabei nutzten sie allerdings illegale Waffen wie Springmesser, Würgeholz, eine Schreckschusswaffe sowie Äxte und Macheten als Requisiten. Außerdem seien Vermummungsmaterial und Betäubungsmittel sichergestellt worden.

Laut Mitteilung werden die sichergestellte Videokamera und die Handys ausgewertet. Gegen die jungen Männer sind Ermittlungen unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.