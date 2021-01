Nach mehreren Auftritten bei Querdenker-Demonstrationen ist ein Kriminalbeamter in Dillingen vom Dienst suspendiert worden. Das hat das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitgeteilt. Der 60-jährige Mann war zuvor bereits von Augsburg nach Dillingen versetzt worden. Laut einem Sprecher war der Kriminalhauptkommissar in den zurückliegenden Monaten wiederholt als Redner bei Versammlungen von Corona-Leugnern aufgetreten und zwar nicht als Privatmann: Er hatte öffentlich einen Bezug zu seiner Tätigkeit als Polizist hergestellt. Bei einer Demonstration am 3. Januar in Nürnberg habe der Beamte dann auch noch behauptet, dass die Polizei seit März "zigtausende von rechtswidrigen Maßnahmen treffen" würde und verglich es mit Maßnahmen der Volkspolizei der ehemaligen DDR im Zusammenhang mit den Ereignissen im Jahre 1989. Mit den Aussagen in Nürnberg verletzte der suspendierte Beamte das Mäßigungsverbot sowie die beamtenrechtliche Neutralitätspflicht. Er schade dem Ansehen der Bayerischen Polizei in der Öffentlichkeit, hieß es weiter.