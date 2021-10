In Hüttlingen im Ostalbkreis hat die Polizei am Montag Beamte auf Pferden eingesetzt, um Bürgerinnen und Bürger vor Einbrüchen zu warnen. Die beiden großen Hengste, die normalerweise bei Fußballspielen in Stuttgart oder bei Demonstrationen unterwegs sind, erzielten eine ganz andere Aufmerksamkeit als ein gewöhnlicher Streifenwagen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Dies gelte auch für die Abschreckung von Dieben.

Reiterstaffel klärt auf

Die Beamten suchten bei ihrem Ritt durch die Wohngebiete auch immer wieder das Gespräch mit Anwohnern. Das Ziel: Sie auf die Gefahr von Einbrüchen in der dunklen Jahreszeit aufmerksam zu machen. In Hüttlingen gab es laut Polizei in den vergangenen Wochen sechs Einbrüche.