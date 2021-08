per Mail teilen

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Dienstag am Ulmer Hauptbahnhof drei Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der 20-Jährige zunächst am Bahnsteig geschlafen. Er sei dann unvermittelt auf die Beamten losgegangen. Der mit 1,8 Promille alkoholisierte Angreifer wurde festgenommen.