Die Ulmer Basketballer treffen in den Gruppenspielen des Deutschen Basketballpokals auf Würzburg, Bamberg und Ludwigsburg. Das hat am Donnerstag die Auslosung ergeben. Das erste Spiel der Ulmer findet am Wochenende 17./18.Oktober in Weißenfels statt, die weiteren Partien stehen noch nicht fest. Am jetzigen Wochenende haben die Ulmer Basketballer zwei Vorbereitungsspiele, und zwar gegen Bamberg und Bayreuth.